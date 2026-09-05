Ефимов: С начала года в Москве построили 46 новостроек по реновации

В Москве с января по август 2026 года построили и ввели в эксплуатацию 46 новостроек общей жилой площадью свыше 900 тысяч квадратных метров в рамках реализации программы реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья среди всех застройщиков в стране, добавил он.

«В домах оборудовали свыше 16 тысяч квартир с улучшенной отделкой. Прилегающую территорию комплексно благоустроили», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что новостройки возведены с помощью современных технологий, обеспечивающих высокую надежность зданий и позволяющих реализовывать любые архитектурные решения. ЖК подключены к индивидуальным тепловым пунктам, оснащены «умными» приборами учета энергоресурсов и имеют высокий класс энергоэффективности. На первых этажах новостроек созданы помещения для открытия объектов различной инфраструктуры.

В столичном Департаменте градостроительной политики сообщили, что с начала текущего года больше всего домов по реновации построили на юго-востоке города (19). Второе место по строительству занимают Северо-Восточный и Восточный округа, где в 2026-м возвели по шесть современных ЖК. На третьем оказались юго-запад и юг Москвы, где появилось по четыре новых дома.

С начала возведения зданий по реновации специалисты Мосгосстройнадзора суммарно провели на площадках свыше 500 выездных проверок. При этом в контрольно-надзорных мероприятиях также приняли участие сотрудники подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые осуществляли комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о проектировании и строительстве около 11 млн квадратных метров жилья по реновации и призвал увеличить ее темпы вдвое.