Ефимов: С начала года в Москве освободили более 50 участков для программы реновации

С начала 2024 года в Москве освободили 54 площадки под строительство жилья по реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он отметил, что после расселения людей старые дома будут демонтированы, а на их местах начнется стройка новых.



«Так, с начала года в городе освободили 54 территории. На них возведут новостройки, площадь которых ориентировочно будет достигать более одного миллиона квадратных метров. Это позволит обеспечить квартирами примерно 35 тысяч москвичей», – поделился Ефимов.



В свою очередь глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что уже более чем на половине объектов идут строительно-монтажные работы. Так, в девяти округах Москвы появится 31 дом.



«Больше всего их на юго-востоке столицы – десять домов. Следом идет Северо-Западный административный округ, где возводят четыре новостройки, и замыкают тройку СВАО, ВАО, ЮАО и ЮЗАО – по три новостройки в каждом. Участники программы реновации получат квартиры с готовой улучшенной отделкой», – добавил он.



Также будут благоустроены и придомовые территории. Там создадут детские и спортивные площадки, проведут озеленение.



Цикл стройки домов находится под контролем Мосгосстройнадзора. В Комитете уточнили, что инспекторы ведомства проводят экспертизы выполняемых работ, используемых материалов и документации на объектах стройки.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил 22 новые площадки в перечень территорий, на которых планируется строительство жилых комплексов для переселения граждан по программе реновации.

