Ефимов: С начала года в Москве оформили почти 4000 планов для возведения частных домов
С начала этого года Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) создал около четырех тысяч градостроительных планов земельных участков для постройки частных домов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что около 87% всех оформленных документов пришлось на физических лиц, что составило примерно три тысячи заявок.
«Всего за первые 10 месяцев 2024 года Москомархитектура выпустила 3,7 тысячи ГПЗУ для индивидуального жилищного строительства, что примерно на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшая активность наблюдалась во втором квартале, когда было подано около 1,3 тысячи заявлений. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го», - пояснил он.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь заявила, что с января по октябрь 2024 года выпущено 224 градостроительных плана для застройки индивидуального жилья и реализации его на торгах. Так, за такой же период 2023 года было оформлено только 185 подобных планов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Немецкую БМП Marder уничтожили в Курской области
- Европейские страны закрыли свои диппредставительства в Киеве
- В Красноярском крае с отравлением госпитализировали 10 школьников
- Продюсер Дворцов: Гонорар обновленной группы SEREBRO составит до 1,5 млн рублей
- Потери ВСУ в Курской области превысили 34 390 военнослужащих
- ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области
- Посольство Греции на Украине закрылось на фоне угрозы авиаудара
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсчетах для иноагентов
- Школьница получила травмы после хоррор-квеста в Саратове
- В России возник дефицит специалистов транспортной отрасли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru