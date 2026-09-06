Ефимов: С начала года в 6 округах Москвы построили 10 спортобъектов
В шести округах Москвы с начала 2026 года построили и реконструировали десять объектов спортинфраструктуры, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что среди них оказался и стадион «Торпедо» им. Стрельцова в Даниловском районе общей площадью свыше 62 тысяч квадратных метров. Этот четырехэтажный стадион с подземным уровнем рассчитан на 15 тысяч зрителей на трибунах и до 20 тысяч человек в концертном режиме, добавил политик.
Всего объект рассчитан на посещение миллиона человек в год. На территории стадиона предусмотрены подземный паркинг на 152 машино-места и наземный на 52. Инвестором реконструкции стала компания Sminex.
«Благодаря реконструкции создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест. Площадь всех зданий на территории комплекса составляет 70 тысяч квадратных метров: сам стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие административные строения», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что на территории построенного в 1959 году спорткомплекса на Восточной улице провели реконструкцию центральной арены. В Департаменте градостроительной политики столицы сообщили, что в рамках проекта она была оборудована высококачественным газоном, соответствующим стандарту FIFA Quality PRO, c автоматической системой подогрева и полива.
Кроме того, на стадионе откроют музей ФК «Торпедо», клубный магазин, кафе и заведения вспомогательных служб. Там также расположится детская футбольная школа.
Строительство всех спорткомплексов города контролирует Мосгосстройнадзор. Суммарно инспекторы Комитета провели более 130 выездов на площадки возведения десяти спортобъектов. Так, только на стадионе «Торпедо» с начала работ в сентябре 2022 года прошло 16 контрольно-надзорных мероприятий.
Ранее российский президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин открыли стадион «Торпедо» после реконструкции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер актер Сироткин из сериала «Склифосовский»
- В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили локомотив поезда
- СМИ: Штурмовые группы украинских погранотрядов комплектуют из женщин
- В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин
- Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума
- В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ
- Фигуристы из РФ заняли весь пьедестал турнира в Токио
- В Белом доме высказались о переговорах в Москве
- МО: За ночь силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ
- Зеленский ждет: Что передадут Уиткофф и Кушнер Киеву