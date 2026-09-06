Ефимов: С начала года в 6 округах Москвы построили 10 спортобъектов

В шести округах Москвы с начала 2026 года построили и реконструировали десять объектов спортинфраструктуры, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что среди них оказался и стадион «Торпедо» им. Стрельцова в Даниловском районе общей площадью свыше 62 тысяч квадратных метров. Этот четырехэтажный стадион с подземным уровнем рассчитан на 15 тысяч зрителей на трибунах и до 20 тысяч человек в концертном режиме, добавил политик.

Всего объект рассчитан на посещение миллиона человек в год. На территории стадиона предусмотрены подземный паркинг на 152 машино-места и наземный на 52. Инвестором реконструкции стала компания Sminex.