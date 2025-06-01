Ефимов: С начала года столица выделила инвесторам два участка для строительства производств

В Москве с начала 2025 года инвесторам выделили два участка под строительство производственных предприятий по льготной ставке аренды земли. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он напомнил, что с целью создания новых производственных мощностей в Москве столичные предприниматели могут получить право на аренду земли за один рубль в год в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).



«Город поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды участков для строительства предприятий. С начала 2025 года выделено 1,6 гектара земли на западе и востоке столицы по ставке один рубль в год», – уточнил заместитель мэра.



Он рассказал, что там возведут пищевое предприятие и промышленный комплекс, в котором смогут работать сразу несколько производителей. Ефимов подчеркнул, что вложения в проекты могут превысить два миллиарда рублей. Он также добавил, что благодаря их реализации будет дополнительно создано около 300 новых рабочих мест.



В свою очередь, министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о втором проекте, по которому выделено 0,72 гектара земли в Ново-Переделкине. По её словам, на нем будет построено предприятие по выпуску продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы.

