Ефимов: С начала года на торгах определены инвесторы девяти проектов КРТ
За первые семь месяцев 2024 года в ходе аукционов определены инвесторы по девяти проектам комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Поступления в городской бюджет по договорам о реализации девяти проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе – июле, составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах», - пояснил он.
Как уточнил Ефимов, программа КРТ позволяет инвесторам реализовать проекты в «старой» Москве. В рамках девяти проектов компании смогут построить более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать более 38 тысяч рабочих мест. Инвестиции превысят 546 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13 миллиардов рублей.
В ходе работ планируют преобразовать ряд территорий, включая части бывших промзон «Тушино», «Грайвороново», «Малино», «Карачарово» и неэффективно используемые участки на пересечении проспекта Мира с улицей Бажова и Будайским проездом.
По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в Москве появится более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, включая дома по программе реновации. Также инвесторы намерены построить свыше 1,5 миллиона квадратных метров производств, объектов общественно-делового и административного назначения.
Программа КРТ позволяет создать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в Москве на разных этапах реализации находятся 236 подобных проектов.
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