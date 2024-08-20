Ефимов: С начала года на торгах определены инвесторы девяти проектов КРТ

За первые семь месяцев 2024 года в ходе аукционов определены инвесторы по девяти проектам комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Поступления в городской бюджет по договорам о реализации девяти проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе – июле, составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах», - пояснил он.

Как уточнил Ефимов, программа КРТ позволяет инвесторам реализовать проекты в «старой» Москве. В рамках девяти проектов компании смогут построить более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать более 38 тысяч рабочих мест. Инвестиции превысят 546 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13 миллиардов рублей.

В ходе работ планируют преобразовать ряд территорий, включая части бывших промзон «Тушино», «Грайвороново», «Малино», «Карачарово» и неэффективно используемые участки на пересечении проспекта Мира с улицей Бажова и Будайским проездом.

По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в Москве появится более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, включая дома по программе реновации. Также инвесторы намерены построить свыше 1,5 миллиона квадратных метров производств, объектов общественно-делового и административного назначения.

Программа КРТ позволяет создать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в Москве на разных этапах реализации находятся 236 подобных проектов.

