Ефимов: С начала года экспертиза стройпроектов в Москве помогла сэкономить 40 млрд рублей

Заявленная стоимость строительных проектов, финансируемых из бюджета Москвы, за первые семь месяцев 2025 года по результатам государственной экспертизы снизилась на 12,5%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, государственная экспертиза позволяет рационально расходовать средства еще на стадии согласования градостроительных проектов. Ефимов пояснил, что экономия достигается за счет оптимизации смет, технических и технологических решений.

«Только в январе – июле 2025 года благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов, финансируемых из городского бюджета, снизилась на 12,5 процента. Таким образом, за семь месяцев столица сэкономила 44,2 миллиарда рублей», – уточнил заммэра.

Москомэкспертиза, изучая проекты, обращают внимание на возможности снизить стоимость их реализации без ущерба качеству и надежности будущих объектов.

По словам главы Москомэкспертизы Ивана Щербакова, сокращение смет обеспечивается за счет оптимального подбора ресурсов, видов и объемов работ.

Сэкономленные средства в рамках экспертизы средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты столицы.

