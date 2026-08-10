Ефимов: С начала 2026 года в Москве построили почти 300 объектов недвижимости

За семь месяцев 2026 года в Москве возвели 8,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объекты возводят как за счет средств городского бюджета, так и благодаря внебюджетным источникам финансирования. Так, за семь месяцев построили 3,3 миллиона квадратных метров жилья. Из общего количества недвижимости, построенной за этот период, больше половины ввели в эксплуатацию частные застройщики», – уточнил Ефимов.

По его словам, показатель на 35% превышает результат аналогичного периода 2025 года. В каждом районе города рядом с жилыми кварталами построили новые школы, детские сады, спортивные объекты, деловые и торгово-развлекательные центры. Новыми объектами пополнилась и промышленная инфраструктура.

Как подчеркнули в Департаменте градостроительной политики, помимо недвижимости девелоперы создают и места приложения труда. Это не только снижает маятниковую миграцию, но и поддерживает концепцию 15-минутного города. К примеру, в Обручевском районе столицы построили многофункциональный офисный центр «Геолог2». Разрешения на ввод зданий и сооружений в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

По результатам итоговых проверок Комитета все объекты получили заключения о соответствии проектной документации. Инспекторы проводили выездные мероприятия на каждом этапе строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в городе построили 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 75,4 миллиона квадратных метров жилья.

