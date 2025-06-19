Ефимов: С начала 2025 года объем построенной в столице недвижимости вырос на 26%

В Москве с начала 2025 года построили 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 26% больше, чем годом ранее, рассказал на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала этого года в Москве построили 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости – этот показатель на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда возвели около 3,4 миллиона квадратных метров различных объектов. Около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости приходится на жилые площади, остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. Лидерами по строительству недвижимости стали ТиНАО и ЮАО, где с начала года построили 852 и 614 тысяч квадратных метров недвижимости соответственно», – отметил он.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что коммерческие застройщики с начала года построили в городе 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо возведения жилья девелоперы также активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры.

«Весной возвели детский сад на 185 мест на улице Александры Монаховой. В двухэтажном здании есть просторные групповые ячейки, многофункциональное пространство с амфитеатром, музыкальным и физкультурным залами», – уточнил он.

До конца года в Москве планируют ввести в эксплуатацию 11,9 миллиона квадратных метров недвижимости, 5,2 миллиона из которых приходится на жилье.

