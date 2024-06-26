Ефимов: С начала 2024 года в Москве заключили с застройщиками 149 договоров участия
В Москве с начала 2024 года заключили с девелоперами 149 договоров участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Москва с начала текущего года заключила с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В результате бесплатные места в детских садах получат более 37 тысяч детей, в новые школы пойдут более 78 тысяч учеников», – уточнил он.
На данный момент в полном объеме выполнено семь договоров. Уже построено четыре дошкольных образовательных учреждения, три школы, учебный корпус и два объекта улично-дорожной сети в районе Раменки.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, в дальнейшем будет построено 207 детских садов, школ и образовательных комплексов.
«Кроме того, возведут восемь поликлиник, пять объектов транспортной и 62 инженерной инфраструктуры. Уже известно, что 18 из них переданы городу», – сообщил он.
С 2021 года в столице утвержден новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это обязало застройщиков заключать договоры участия в развитии и благоустройстве города. За 2023 год в Москве заключили 91 подобный договор, что позволило построить 27 объектов.
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