Ефимов: С апреля 2024 года малый бизнес выкупил у города около 500 помещений

В апреле 2024 года срок владения недвижимостью по договору аренды, по истечении которого у предпринимателя возникает преимущественное право на его приобретение, сократился до одного года, что расширило число компаний, которые могут воспользоваться таким преимуществом. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это позволило расширить пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа. С этого момента представители малого и среднего бизнеса приобрели у города около 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров», – уточнил он.

Подобные условия интересны предпринимателям, бизнес которых стремительно развивается. Как подчеркнул министр правительства города, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, приобретая недвижимость, новый собственник может распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду. По его словам, бизнесу дополнительно доступна рассрочка до семи лет. С апреля 2024 года подобной возможностью воспользовались 99% бывших арендаторов.

Выкуп недвижимости у города доступен представителям бизнеса, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендуют помещения не менее одного года. Также права аренды должны быть приобретены на обычных торгах на общих условиях. В случае с недвижимостью, реализованной на специализированных аукционах для МСП, срок аренды должен составлять не менее двух лет, сама недвижимость минимум пять лет должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом.

