Ефимов: С 2025 года предприниматели выкупили 34 помещения на юге столицы
С начала этого года представители малого и среднего бизнеса выкупили по преимущественному праву примерно четыре тысячи квадратных метров городских объектов на юге Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала этого года субъекты МСП выкупили у города по преимущественному праву 34 помещения на юге столицы общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда предприниматели оформили в собственность 18 арендуемых объектов суммарной площадью 2,3 тысячи квадратных метров», - уточнил он.
Ефимов подчеркнул, что нынешняя динамика свидетельствует о росте предпринимательской активности малого и среднего бизнеса, а также о популярности городских площадей.
Так, бизнесмены, которые арендуют недвижимость не менее одного года и которые включены в реестр субъектов МСП, могут выкупить ее у столицы по рыночной цене без торгов.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что упрощенная процедура приватизации нежилых помещений позволяет городу не терять бюджетные поступления, а также стимулировать развитие сегмента МСП. Также она отметила, что всего с 2011 года малый и средний бизнес выкупил более тысячи объектов недвижимости на юге Москвы по преимущественному праву.
При этом при приобретении у города недвижимости предприниматели могут либо внести средства сразу, либо использовать рассрочку до семи лет.
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