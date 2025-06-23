Ефимов: С 2025 года предприниматели выкупили 34 помещения на юге столицы

С начала этого года представители малого и среднего бизнеса выкупили по преимущественному праву примерно четыре тысячи квадратных метров городских объектов на юге Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала этого года субъекты МСП выкупили у города по преимущественному праву 34 помещения на юге столицы общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда предприниматели оформили в собственность 18 арендуемых объектов суммарной площадью 2,3 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов подчеркнул, что нынешняя динамика свидетельствует о росте предпринимательской активности малого и среднего бизнеса, а также о популярности городских площадей.

Так, бизнесмены, которые арендуют недвижимость не менее одного года и которые включены в реестр субъектов МСП, могут выкупить ее у столицы по рыночной цене без торгов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что упрощенная процедура приватизации нежилых помещений позволяет городу не терять бюджетные поступления, а также стимулировать развитие сегмента МСП. Также она отметила, что всего с 2011 года малый и средний бизнес выкупил более тысячи объектов недвижимости на юге Москвы по преимущественному праву.

При этом при приобретении у города недвижимости предприниматели могут либо внести средства сразу, либо использовать рассрочку до семи лет.

