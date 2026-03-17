Ефимов: С 2023 года на юго-востоке Москвы выделили 28 участков под объекты МаИП

Российская столица с 2023 года выделила на юго-востоке города 54 гектара земли для возведения объектов разного назначения по программе масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За три года для строительства в рамках МаИП различных объектов в Юго-Восточном административном округе город выделил 28 земельных участков площадью 54 гектара. В результате там появится образовательная, коммерческая и другая инфраструктура. В частности, под строительство промышленных и коммерческих объектов выделили 24 земельных участка, а для возведения недвижимости социального назначения – еще четыре», – уточнил заммэра.

Масштабные инвестиционные проекты предусматривают ряд льгот для обладателей этого особого статуса. Его могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. С 2022 года МаИП промышленного назначения предусматривают льготную ставку аренды – один рубль в год. Таким образом, более привлекательные и доступные для бизнеса инвестиции становятся драйверами создания новых рабочих мест и развития экономики мегаполиса.

Конкретное назначение объектов, которые строятся в рамках МаИП, выбирается с учетом потребностей каждого отдельного района. Варианты такого подхода привела министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

«Например, на Донецкой улице на участке 0,6 гектара запланировано строительство детского сада на 190 мест. В Текстильщиках инвестор продолжает возведение торгово-развлекательного центра. В здании, возводимом на земельном участке площадью почти 0,5 гектара, могут быть размещены офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты», – рассказала глава департамента.

Еще один пример целевого МаИП социального назначения – строительство подстанции скорой медицинской помощи в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Объект появится на улице Хлобыстова. А в районе Лефортова на Авиамоторной улице инвестор ведет строительство многофункционального комплекса на участке земли площадью один гектар.

