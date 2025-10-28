Ефимов: С 2015 года в Москве возвели 10 детских поликлиник за счет бюджета

По Адресной инвестиционной программе в Москве построили 10 детских поликлиник более чем за 10 лет под кураторством столичного Департамента гражданского строительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2015 года за счет городского бюджета построили 10 детских поликлиник общей площадью свыше 66 тысяч квадратных метров. В сумме они рассчитаны более чем на три тысячи посещений в смену. Современные медицинские объекты появились в пяти округах Москвы. Все поликлиники были возведены с применением современных технологий и материалов, это позволило оптимизировать сроки реализации проектов и сделать объекты более комфортными и безопасными», – отметил вице-мэр.

В частности, в районе Крюково (ЗелАО) в 2025 году открылась детская поликлиника на Панфиловском проспекте. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену.

По словам главы Департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, детский медучреждения отвечают новому столичному стандарту. Больше всего поликлиник возвели с 2015 года на севере Москвы (четыре медучреждения), западе и северо-востоке (по две поликлиники), юге столицы и в Зеленограде (по одной поликлинике).

В частности, новые детские поликлиники открылись на Зеленоградской улице (район Ховрино) и на Лебедянской улице (район Бирюлево Восточное). Медучреждения оснащены новейшим оборудованием и приспособлены для маломобильных москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал строительство 52 новых объектов здравоохранения в 2026–2028 годах.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

