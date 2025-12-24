Ефимов: С 2011 года в столице возвели более 300 производственных объектов
С 2011 года в Москве построили 322 производственно‑промышленных объекта общей площадью более 3,26 миллиона квадратных метров, причем 303 здания возведены за счет внебюджетных средств. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Среди них – крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты», — отметил Ефимов.
Сегодня общая площадь производственной инфраструктуры столицы достигает около 13,6 миллиона квадратных метров, при этом шестая часть приходится на особую экономическую зону «Технополис Москва».
Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) — особый статус для объектов, создающих рабочие места и развивающих городскую инфраструктуру: производств, инновационных центров, объектов здравоохранения и спорта. С 2020 года в Москве действует программа стимулирования создания рабочих мест, охватившая почти все районы. В ее рамках построят более 270 объектов: промышленные предприятия, офисы, торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Проект привлечет свыше 2,8 триллиона рублей и позволит создать около 360 тысяч рабочих мест.
«В 2025 году промышленные объекты построили в 11 столичных округах. Наибольшее количество зданий – девять и семь – появилось в районах Савелки и Капотня соответственно. Их возвели как на частные инвестиции, так и за счет бюджетных средств», — указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план комплексного освоения территорий, которые ранее использовались не в полном объеме. В рамках этого плана на обновляемых участках появится порядка 340 тысяч квадратных метров жилья — оно пойдет на реализацию программы реновации. Кроме того, там возведут здания для АО «Мосводоканал», технопарков и иных производственных объектов.
