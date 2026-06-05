Ефимов: С 2011 года в Москве возвели более 170 млн квадратных метров недвижимости
Почти девять тысяч объектов недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в Москве с 2011 года, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в рамках ПМЭФ.
«С 2011 года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти девять тысяч объектов недвижимости общей площадью более 170 миллионов квадратных метров. Это жилье, в том числе для реализации программы реновации, объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры. В частности, появилось 1,2 тысячи социальных объектов общей площадью 10,4 миллиона квадратных метров и почти 4,8 тысячи жилых домов общей площадью 117,5 миллиона квадратных метров», - отметил он.
Таким образом была построена треть от жилого фонда, существовавшего ранее. Сейчас каждый четвертый квадратный метр в столице построен именно в последние годы.
Помимо прочего, с 2011 года были введены в эксплуатацию 470 бизнес-центров. Они обеспечили город новыми рабочими местами, точками питания и торговыми галереями.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что инвесторы активно помогают формировать облик города. Всего с 2011 года в столице возвели около семи тысяч объектов площадью свыше 139 миллионов квадратных метров за счет внебюджетных средств. Это и детские сады, и школы, и спорткомлексы, и медицинские организации и административно-деловые здания. При строительстве специалисты используют только качественные материалы, а прилегающую территорию благоустраивают.
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