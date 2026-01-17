Ефимов: С 2011 года в 10 округах за счет бюджета построили 22 спорткомплекса
С 2011года в Москве в рамках программы «Спорт Москвы» за счёт городского бюджета возвели 22физкультурно‑оздоровительных комплекса (ФОК), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы с 2011 года построили 22 физкультурно-оздоровительных комплекса общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров. Новые объекты появились в 10 административных округах столицы», — сказал Ефимов.
Среди районов, где уже работают современные ФОК, — Алексеевский, Зябликово, Косино‑Ухтомский, Раменки, Крюково, Гольяново, Покровское‑Стрешнево, Чертаново Центральное и другие.
Построенные объекты — хорошо оснащённые сооружения, которые призваны создать условия для работы детских спортивных секций и дать жителям близлежащих районов возможность заниматься физкультурой рядом с домом.
Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, наибольшее число ФОКов с 2011года появилось на востоке и юге столицы — по четыреобъекта в каждом из этих направлений. Совокупная площадь этих восьми комплексов достигает 35тысяч квадратных метров. Среди них выделяется крупнейший ФОК с 50‑метровым бассейном площадью 7,2тысячи квадратных метров, расположенный на улице Николая Старостина. В Гольяново построен объект с двумя плавательными чашами, залом для групповых занятий, буфетом, раздевалками, а также административными и вспомогательными помещениями.
Кроме того, трифизкультурно‑оздоровительных комплекса появились в Северо‑Восточном административном округе, по два— в Западном, Северо‑Западном, Юго‑Восточном и Юго‑Западном АО. По одному современному ФОКу возвели в Зеленограде, а также на севере и в центре столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025году в столице появилось более 110новых объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, больничные корпуса и спортивные сооружения. Строительство социальных объектов в Москве ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и соответствует его целям и инициативам.
