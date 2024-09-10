Ефимов: С 2011 года строители возвели и реконструировали 119 станций метро
С начала 2011 года в Москве были реконструированы и построены 119 станций метро, в частности, открытая мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 сентября станция «Потапово» Сокольнической линии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро. Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями – это “Новаторская” с пересадкой на Большую кольцевую линию, “Университет дружбы народов”, “Генерала Тюленева” и “Тютчевская”. Уже открыто движение на станции “Потапово” Сокольнической линии. Активные работы продолжаются на Рублево-Архангельской линии», – отметил вице-мэр.
Сейчас активно строятся 11 станций: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская», «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии, «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии и «Достоевская» Кольцевой линии.
До 2030 года на схеме метрополитена появятся Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, кроме того, проектируются 19 станций, отметил главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Развиваются и линии наземного метро. Уже открыты МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, это 137 станций и 303 километра путей. Суточный пассажиропоток на МЦД достигает 1,4 млн пассажиров, а количество поездок внутри Москвы со дня запуска увеличилось в 3,6 раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru