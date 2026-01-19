Ефимов: С 2011 года на юго-западе Москвы возвели 9 спорткомплексов

С 2011 года в Москве в Юго-Западном административном округе в рамках программы «Спорт Москвы» возвели девять современных спорткомплексов общей площадью примерно 70 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об объектах с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами. Отмечается, что три таких комплекса построили в Ясеневе, два — в Южном Бутове и по одному — в Академическом, Теплом Стане, Северном Бутове и Черемушках.

«Жители шести районов ЮЗАО получили возможность тренироваться и посещать секции в современных спорткомплексах рядом с домом», - заявил Ефимов.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что самый крупный из новых спорткомплексов площадью более 21 тысячи квадратных метров находится в Ясеневе на Новоясеневском проспекте. По его словам, там проводят тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею.

Чиновник уточнил, что в этом здании находятся две ледовые арены, одна из которых размером 60 на 30 метров на 500 мест — для соревнований, а вторая — для тренировок. К тому же, добавил Александров, там есть площадка с покрытием из синтетического льда, десять хореографических и два тренажерных зала и другие помещения.

В 2025 году в Южном Бутове построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Максимум» площадью 8,7 тысячи квадратных метров с двумя бассейнами, тренажерным залом и ледовым полем.