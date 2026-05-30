Ефимов: С 2011 года малый и средний бизнес выкупил у Москвы 10 тысяч помещений

С 2011 года в Москве представители малого и среднего бизнеса выкупили 10 тысяч арендуемых у города помещений по преимущественному праву. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов, выкупленных у города за 15 лет, составила примерно 2,2 млн квадратных метров.

«С начала 2026 года предприниматели приватизировали 229 помещений общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Известно, что предприниматели могут выкупать помещения у города без проведения торгов и по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. Отмечается, что это позволяет бизнесу снижать издержки и экономить на аренде, формируя долгосрочную устойчивую базу для развития своего дела. К тому же в рамках этой программы предприниматели могут распоряжаться помещениями по своему усмотрению, в частности делать перепланировку или сдавать объект в аренду.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что наиболее активно представители бизнеса выкупают помещения в центре столицы. Так, по ее словам, за 15 лет там приобрели около 2,5 тысячи объектов площадью примерно 570 тысяч квадратных метров.

В тройку лидеров по покупке также вошли юг и север Москвы, где приобрели 1 тысячу 134 и 1 тысячу 129 помещений общей площадью более 254 тысяч и свыше 244 тысяч квадратных метров соответственно, добавила Соловьева.

Уточняется, что предприниматели, выкупая арендуемую недвижимость, могут внести средства за объект единовременно, либо воспользоваться рассрочкой на срок до семи лет. При этом для помещений, реализованных на специализированных аукционах для МСП, срок аренды должен составлять не менее двух лет, а сама недвижимость не менее пяти лет должна быть в списке объектов для использования малым и средним бизнесом.

