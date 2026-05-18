Ефимов: Рядом с парком «Останкино» в Москве появится бизнес-центр

На северо-востоке столицы рядом со станцией метро «Фонвизинская» построят деловой комплекс площадью более 65 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласовано архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра рядом с парком “Останкино” в Огородном проезде. Комплекс общей площадью более 65 тысяч квадратных метров будет отсылать к индустриальному прошлому Бутырского района. Ранее на участке был Останкинский пивоваренный завод, а неподалеку – хлебокомбинат и хрустально-стекольное производство. С реализацией этого проекта в квартале появится 3,7 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.

Новый деловой комплекс появится по адресу Огородный проезд, 20, рядом с метро «Фонвизинская» и станцией Останкино МЦД-3. В его состав войдут три корпуса высотой 9, 12 и 13 этажей, объединённые двухуровневым стилобатом с торговым центром и террасами. Фасады выполнены в минималистичном стиле с сочетанием металла и кирпича. У каждого корпуса будет отдельный вход и лобби. В подземной части разместится парковка, а на первых этажах — кафе, рестораны и магазины. Остальную площадь займут офисы, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса.

Облицовка фасадов — матовый коричневый клинкер, дополненный металлическими элементами на первых и последних этажах для визуальной лёгкости. Ритм фасада создаётся чередованием панорамных окон и открывающихся створок. Сквозной атриум свяжет пешеходную зону внутри комплекса с благоустроенной территорией со стороны улицы.

С марта 2024 года на участке ведётся строительство жилого дома на 730 квартир площадью более 50,6 тыс. кв. м. Проект реализует девелопер «Брусника» в рамках жилого квартала «МОНС». Контроль за строительством осуществляет Мосгосстройнадзор.

