Ефимов: Рекордный объем офисов построили в Москве в 2024 году

В Москве возвели рекордный объем офисной недвижимости по итогам 2024 года – более миллиона квадратных метров, рассказал в заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Его слова приводят РИА Новости.

«У нас было рекордное количество ввода объектов недвижимости офисного назначения – более 1 миллиона квадратных метров, чего не было за все предыдущие годы», – сказал Ефимов.

В пресс-службе градостроительного комплекса Москвы уточнили, что всего в Москве в 2024 году сдали в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров офисов. При этом в последние пять лет в городе обычно строилось ежегодно более 500 тысяч «квадратов».

Также Ефимов рассказал, что объем ввода недвижимости в столице в прошлом году составил 14 млн квадратных метров.

