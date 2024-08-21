Ефимов: Реконструкция зданий двух школ в ТиНАО завершится в 2024 году

До конца года завершится реконструкция учебных корпусов двух общеобразовательных школ в районах Бекасово и Краснопахорский в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы № 1391 в деревне Яковлевское района Бекасово и школы № 2075 поселка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы», – отметил заммэра.

Реконструкция потребовалась в связи с активной жилой застройкой ТиНАО. В этом округе жилье приобретают в основном молодые семьи с детьми, и город должен обеспечить всех учебными местами и привести учреждения в соответствие с современными столичными требованиями.

В школах выполнены монолитные работы, установлены окна и входные группы. Производится внутренняя и внешняя отделка, монтаж кровли и инженерных систем. Ранее в качестве пристроек к этим школам были возведены новые учебные корпуса, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Школа в деревне Яковлевское получила 550 дополнительных учебных мест, школа в Красной Пахре - 300.

Перед проектировщиками стояла задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся. Все этапы реконструкции проводятся под надзором Мосгосстройнадзора. Инспекторы в частности проверяют стройматериалы и выполняемые работы на предмет соответствия проекту, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В обоих зданиях учитывается обеспечение безопасности школьников и преподавателей, а также условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школ разместятся дворы со спортивными площадками.

