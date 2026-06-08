Ефимов: Реконструкция улицы Кульнева в Москве выполнена более чем на 70%
В Западной административном округе (ЗАО) в районе Дорогомилово продолжаются работы по реконструкции улицы Кульнева на участке от ОМВД «Дорогомилово» до улицы 1812 года. Объект готов на 70%. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово выходит на финальный этап. Проектом предусмотрены строительство и реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 1,2 километра. Специалисты завершают прокладку инженерных коммуникаций на участке примыкания к улице 1812 года», - отметил он. Также параллельно идут работы по устройству дорожной одежды.
Работы в районе идут в стесненных условиях с минимальным вмешательством в существующую рядом застройку и коммуникации.
Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, реализация объекта улучшит транспортную доступность городской инфраструктуры ЗАО, а также уменьшит нагрузку на улицы Кульнева и 1812 года.
Реконструкцию объекта улично-дорожной сети контролирует Мосгосстройнадзор. Специалисты “Контроля Москвы” следят за работой от проекта подготовительного этапа до приемки. Всего инспекторы уже провели восемь выездных проверок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог.
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