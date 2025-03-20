Ефимов: Редевелопмент участка бывшей промзоны «Теплый Стан» начнется в 2027 году
В Москве строительство новых объектов на участке бывшей промзоны «Теплый Стан» в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) запланировано на 2027 год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок бывшей промзоны “Теплый Стан” площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту здесь запланировано возведение общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
Он также отметил, что в рамках соглашения с застройщиком в 2027 году начнется возведение четырех многофункциональных деловых комплексов общей площадью 80,6 тысячи квадратных метров. Ввести их в эксплуатацию предполагается в декабре 2030 года.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на этом участке планируется построить также производственные комплексы площадью свыше 46 тысяч квадратных метров, а также офисы компаний, отделения банков, магазины, рестораны и кафе.
В настоящее время в Москве на разных стадиях находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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