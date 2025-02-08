Ефимов: Реализация пяти проектов КРТ началась в ЮВАО в 2024 году
Активная реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в Москве в 2024 году, их суммарная площадь составила 555 га. Наибольшую площадь реорганизуют в ЮВАО (102 га), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 гектара в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами. В итоге в округе создадут 17,2 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Проекты КРТ реализуются в районах Рязанский, Печатники, Нижегородский и Некрасовка.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в ЮВАО появится 1,8 млн «квадратов» жилой недвижимости и свыше 818 тысяч квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов, в частности, образовательных комплексов и физкультурно-оздоровительных комплексов, также здесь появятся гостиница, логистический центр и другие объекты. Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Реорганизация части экс-промзоны «Южный порт» стала одним из наиболее масштабных проектов КРТ в ЮВАО. Договор заключили с правообладателями на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Согласно ему, будет построено свыше 1,4 млн «квадратов» недвижимости.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
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