Ефимов: Разработка Центра ИИ в градостроительстве победила в конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ»

На Всероссийском конкурсе «ТИМ‑ЛИДЕРЫ 2025/26» Центр искусственного интеллекта Департамента градостроительной политики Москвы продемонстрировал платформу MSI Face — единое пространство для ИИ‑моделей в сфере проектирования и строительства. Проект одержал победу, опередив более 30 конкурсных работ. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, цифровые инструменты существенно улучшают строительные процессы — делают их более оперативными, открытыми и качественными. Москва активно развивает такие технологии: от онлайн‑услуг до внедрения ИИ в градостроительную деятельность. Цель — собрать наиболее эффективные разработки на одной площадке и сделать их максимально удобными для применения.

«Такой подход помогает сокращать время на внедрение цифровых решений, ускоряет разработку новых сервисов и способствует распространению современных технологий в строительной отрасли. Победа проекта на конкурсе подтверждает высокий уровень московских цифровых разработок и их востребованность профессиональным сообществом», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

MSI Face функционирует как централизованный хаб: здесь размещают, проверяют и тестируют ИИ‑модели, наборы данных и готовые сервисы. Доступ к моделям возможен через API, а их возможности можно оценить прямо в интерфейсе платформы. Такой подход заметно облегчает разработку новых цифровых инструментов и помогает экономить ресурсы.

Сейчас модели на MSI Face умеют обрабатывать фотоматериалы, а в будущем смогут анализировать и другие форматы данных, важные для строительства: ТИМ‑модели, чертежи, облака точек (наборы пространственных координат X, Y, Z) и пр. Это даёт специалистам и разработчикам возможность оперативно подбирать, проверять и внедрять готовые ИИ‑решения либо дообучать собственные модели, используя доступные на платформе датасеты.

В настоящее время на платформе представлены модели для разных задач — например, для анализа стройплощадок, выявления дефектов, контроля безопасности, классификации объектов. В перспективе планируется поддержка обработки ТИМ‑моделей. Кроме того, MSI Face даёт доступ к специализированным наборам данных и инструментам: это позволяет разработчикам не тратить время на сбор и подготовку информации и обучение моделей, а сосредоточиться непосредственно на создании новых решений.

Как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, центр ИИ в градостроительстве работает при Департаменте градостроительной политики Москвы с 2024 года. Его задача — изучать запросы участников строительного рынка и жителей города, а также создавать и внедрять инновации для решения отраслевых задач. За время работы центр выпустил свыше пяти сервисов для оптимизации строительства.

Развитие электронных сервисов для бизнеса ведётся в рамках нацпроекта «Экономика данных».

