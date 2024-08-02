Ефимов рассказал об усилении контроля за минимальной площадью квартир в Москве

С 1 августа 2024 года минимальная площадь однокомнатной квартиры и студии в Москве не должна быть ниже 28 квадратных метров, а двухкомнатная должна быть площадью не менее 44 квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры», – рассказал Ефимов.

Он отметил, что ранее подобные нормы уже были закреплены федерально, но право их исполнение оставалось за застройщиками и было добровольным. Уточняется, что площадь рассчитывается без учета лоджий, террас и балконов.

Примечательно, что исходя из площади жилых помещений оценивается возможное количество жильцов. Далее эти данные используются для расчета числа мест в школах, детских садах и медицинских учреждениях, рабочих мест и нагрузки на транспорт. Таким образом, если девелоперы сокращают площадь квартир, а число жильцов в домах растет, то увеличивается и нагрузка на инфраструктуру.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что специалисты будут следить за соответствием квартир установленным нормам и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до запрета ввода объекта в эксплуатацию.

