Ефимов рассказал о строительстве социальной инфраструктуры Москвы

С 2011 года в Москве построили 1 тысячу 80 школ, детских садов, спортивных и культурных сооружений, а также объектов здравоохранения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Были построены более 600 зданий детских садов и школ, свыше 160 объектов здравоохранения, свыше 210 – спортивных и более 80 объектов культуры. В том числе завершено строительство таких важных для города учреждений, как флагманские центры Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, Центра бокса в "Лужниках" и другие объекты», - уточнил он.

Чиновник напомнил, что с 2011 года также активно развивали территорию Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. По словам Ефимова, там построили школу на 2,1 тысячи мест в районе Внуково, детский сад на 350 мест в Щербинке, две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что общая площадь соцобъектов, введенных в эксплуатацию с 2011 года в Москве, составляет более 10 млн квадратных метров.

«Большая часть объектов – районные учреждения соцназначения. Указанные данные наглядно демонстрируют колоссальный масштаб проделанной работы по созданию в шаговой доступности необходимой для москвичей социнфраструктуры в новых кварталах и исторически сложившихся районах», – добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы Комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев 2024 года, отметив, что за этот период в столице было завершено строительство 48 социальных объектов. Он также сообщил, что до конца текущего года планируется завершение строительства центра ГКБ имени В.М. Буянова и Ледового дворца в Мневниковской пойме и других объектов социального, культурного и спортивного назначения.

Кроме того, продолжается строительство нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62, которое планируется завершить в следующем году.

