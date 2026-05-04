Ефимов рассказал о сложных задачах на стройке национального центра «Россия»

Возведение национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной в столице идет в сложных инженерно-геологических условиях над тоннелями метро, в связи с чем некоторые работы проводятся только ночью и в промежуток в 2,5 часа. Об этом агентству РИА Новости рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Реализация проекта осуществляется в сложных инженерно-геологических условиях: глубина котлована в нижней части составит 15 метров. Частично он расположится над шестью действующими тоннелями трех линий метро. Чтобы минимизировать риск повреждения тоннелей и гарантировать безопасность проведения работ, инженерные изыскания и устройство "стены в грунте" на критических участках ведутся исключительно в ночное время – в жестко ограниченное технологическое окно продолжительностью всего 2,5 часа, между первым и последним поездом», – рассказал он.

Распоряжение о создании центра подписал президент России Владимир Путин летом 2024 года. Цель – сохранить наследие одноименной международной выставки-форума, которая проходила на ВДНХ в 2023-2024 годах.

Ефимов напомнил, что рядом со стройплощадкой протекает Москва-река, так что работы осложняются обилием напорных грунтовых вод. В связи с этим он отметил, что в процессе строительства требуется осушение двух водоносных горизонтов. Также предусмотрено создание водонепроницаемой «стены в грунте» во избежание прорыва грунтовых вод.

Также заммэра уточнил, что вместо свай специалисты будут использовать фундаментную плиту. Для работы над проектом также были привлечены лидеры в области геотехники.

Ранее стало известно, что национальный центр откроется в 2029 году. Объемы выставочной площади составят 60 тысяч квадратных метров, также там будет концертный зал и площадь с амфитеатром.

