Ефимов рассказал о благоустройстве территории возле станции метро «Тютчевская»

Власти Москвы одобрили проект планировки территории (ППТ) для сооружения пешеходного перехода через МКАД в районе Коммунарка (Новомосковский административный округ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проект затрагивает территорию площадью 21,19гектара. Ключевым элементом станет надземный пешеходный переход через МКАД, который интегрируют в уже существующий вестибюль станции метро «Тютчевская».

«Он обеспечит безопасный, удобный и быстрый выход к метро. Для комфорта жителей района также предусмотрены реконструкция и строительство улично-дорожной сети в непосредственной близости от станции», – отметил Ефимов.

Проект также включает реконструкцию участков МКАД — как с внешней, так и с внутренней стороны — в районе 42‑го километра.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский отметил, что существенная часть проекта посвящена благоустройству территории.

«Предполагается обустройство современных тротуаров, установка светофора и обновление остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта», — отметил Овчинский.

Кроме того, будет проведена реконструкция инженерных сетей. Эти меры призваны повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и обеспечить бесперебойную работу новых элементов городской среды.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчёркивал, что благодаря новому пешеходному переходу жители смогут с комфортом перемещаться по обеим сторонам МКАД до остановок общественного транспорта.

