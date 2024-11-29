Ефимов рассказал, как в Москве реорганизуют бывшую промзону «Магистральные улицы»

В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Магистральные улицы» по программе комплексного развития территорий (КРТ). О деталях рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Северном административном округе правообладатель проводит редевелопмент участка вблизи Хорошевского шоссе. На территории площадью 1,6 гектара по утвержденному проекту планировки в течение четырех лет построят общественно-деловую недвижимость», – уточнил он.

Вложения в проект оцениваются в 14 млрд рублей, каждый год в бюджет города будет поступать почти 410 миллионов, отметил он. Также объект предоставит городу более тысячи новых рабочих мест.



Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, проектом предусмотрено возведение многофункционального офисного центра площадью 41,2 тысячи квадратных метров с подземной стоянкой, магазинами, банками и кафе.



Об утверждении проекта реорганизации части промзоны «Магистральные улицы» сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

