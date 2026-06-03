Ефимов: Районы Дорогомилово и Пресненский соединит пешеходная галерея

Частью пешеходного маршрута, который протянется от моста Академика Королева до Московского международного делового центра «Москва-Сити», по окончании работ станет галерея. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«По проекту планируется реконструировать нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста и создать там пешеходное пространство, а также спуск к деловому центру “Москва-Сити”. Уже заключен государственный контракт, по его условиям проектная документация должна быть готова в 2027 году, плановое завершение строительства приходится на 2029 год. Благодаря реализации проекта появится еще один маршрут между Пресненским районом и районом Дорогомилово», – добавил Ефимов.

Объект находится на территории ЗАО и ЦАО. С одной стороны у галереи будет лестничный спуск башенного типа на набережную Тараса Шевченко, с другой — на Пресненскую набережную. Спуски оборудуют лифтами, добавили в столичном Градостроительном комплексе.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, одновременно проектируют надземный пешеходный мост, который соединит многофункциональный комплекс «IQ-квартал» с городским вокзалом Москва-Сити.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции порядка трех километров дорог в ЗелАО.

Строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

