Ефимов: Работы в ремонтном корпусе электродепо «Столбово» завершатся в 2025 году

В Москве на территории строящегося электродепо «Столбово» в ТиНАО начались работы по устройству кровли и фасадным работам на отстойно-ремонтном корпусе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, все работы на объекте завершатся в 2025 году. Ефимов рассказал, что отстойно-ремонтный корпус является самым крупным строением комплекса электродепо «Столбово».

«Площадь его фасадов превышает 21 тысячу квадратных метров. Для их облицовки будут использовать современные трехслойные сэндвич-панели, которые обеспечат экономичность и высокую скорость строительства. Кровлю корпуса площадью 37 тысяч квадратных метров покроют профлистом, а затем полимерной мембраной и комбинированным утеплителем. Завершить работы планируется в 2025 году», – уточнил заммэра.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что проектом предусмотрены 33 смотровые канавы в отстойно-ремонтном корпусе для мойки поездов, а также ремонта и техобслуживания.

Новое депо будет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линий метро.

