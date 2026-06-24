Ефимов: Рабочие завершили надвижку на путепроводе на финальном участке МСД

Рабочие завершили надвижку на южном направлении МСД на финальном участке. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Продолжаются работы на финальном участке МСД на юге столицы. Всего здесь построят и реконструируют 7,7 километра дорог, в том числе шесть искусственных сооружений. Так, на одном из путепроводов завершена надвижка пролетного строения. Всего специалисты выполнили семь этапов надвижки, в ходе последнего металлоконструкция была продвинута на 26 метров и встала на опору. Там она будет состыкована с частью путепровода, собранной в навес над Бакинской улицей. Сейчас на участке задействованы почти 200 рабочих и 10 единиц техники. Завершить работы на финальном участке планируется до конца этого года», – добавил Ефимов.

Ввод в строй путепровода обеспечит удобный выезд на идущую параллельно путям МЦД-2 Каспийскую улицу со стороны Липецкой улицы. Также будут построены съезды в сторону Симферопольского и Каширского шоссе.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, ввод в эксплуатацию нового участка сократит время в пути и уменьшит перепробег на два километра. Кроме того, будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон», снизится нагрузка на Каспийскую и Кантемировскую улицы, а также на другие участки МСД.

Кроме того рабочие выполнят устройство газона площадью 8 га.

Как отметил директор Мостоотряда-4 «Нацпроектстроя» Алексей Рогачев, работы ведутся в условиях четкого взаимодействия между городом, мостовиками и железнодорожниками. Сложную техническую операцию удалось выполнить в срок, добавил он.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании основного этапа возведения путепровода через железнодорожные пути МЦД-3.

Строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

