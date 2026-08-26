Ефимов: Рабочие завершили монтаж металлоконструкций пешеходной галереи в Печатниках

Рабочие завершили монтаж металлоконструкций строящейся пешеходной галереи между станциями «Печатники» МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линии (ЮВАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Одна из важнейших задач при создании современной и комфортной городской среды – это обеспечение пешеходов безопасной инфраструктурой в границах крупных транспортных хабов. Для реализации бесшовной пересадки между станциями метро и МЦД в Печатниках строим пешеходную галерею по принципу “сухие ноги”. Она пройдет под четвертым участком южного направления Московского скоростного диаметра в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. В настоящий момент готовность галереи превышает 70%, полностью завершен монтаж металлоконструкций сооружения», – добавил Ефимов.

Вход на станцию Печатники МЦД-2 оборудуют двумя группами дверей, а на одноименной станции метро организуют дополнительный выход с козырьком. Кроме того, навесы предусмотрены на всем протяжении галереи.

Как отметил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, сейчас на объекте выполняются устройство внешних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство территории. Ожидается, что все строительно-монтажные работы завершатся к концу года, добавил он.

Строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

