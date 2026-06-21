Ефимов: Рабочие построили и реконструировали пять школ в ТиНАО с 2021 года

За счет городского бюджета было построено и реконструировано пять школ в пяти районах Новой Москвы с 2021 года. Общая площадь зданий — порядка 48 тысяч квадратных метров. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Город уделяет большое внимание развитию инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь строят новые дороги, открывают станции метро, возводят необходимые социальные объекты. Так, с 2021 года в ТиНАО построили и реконструировали пять школ. Каждый проект включал возведение новых корпусов, а также реконструкцию старых зданий. В результате созданы образовательные объекты, рассчитанные более чем для 3,3 тысячи учащихся. Они оснащены необходимым оборудованием и обеспечивают комфортные условия для школьников и педагогов. Все работы провели в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», – добавил Ефимов.

Объекты расположены в районах Внуково и Щербинка (Новомосковский АО), а также Краснопахорский, Бекасово и Вороново (Троицкий АО).

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, при реконструкции возведенных в 1950-1970 годах школьных зданий был укреплен конструктив, заменены инженерные сети, выполнена внутренняя и наружная отделка. Также рабочие установили современное оборудование. Площадь обновленных зданий — около 20 тысяч «квадратов», они могут принять более 1700 учеников. В частности, была реконструирована школа в селе Кленово, кроме того, ранее был построен корпус на 300 мест для учащихся основной и старшей школы.

Также при реконструкции школы в деревне Яковлевское (район Бекасово) были обустроены студия хореографии и учебные кабинеты. Ранее здесь возвели пристройку на 550 мест.

В свою очередь в Градостроительном комплексе Москвы отметили, что было реконструировано здание школы в селе Красная Пахра. Здесь возвели теплый переход, связывающий корпус с пристройкой на 300 мест, в которой находятся медицинский блок, мастерские, спортзал, кабинеты для занятий хореографией и творчества, зал для проведения мероприятий и медиатека. Также строительство велось в поселках Знамя Октября и Внуково.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об окончании реконструкции здания школы в Воронове.

