Ефимов: Пять земельных участков для реализации МаИП выставили на торги

Инвесторы смогут арендовать пять земельных участков у Москвы в Новомосковском и Зеленоградском административных округах для строительства крупных коммерческих и промышленного объектов. В онлайн-формате пройдут соответствующие торги, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты», – добавил вице-мэр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, с победителями торгов будут заключены соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), за три месяца будет необходимо оформить в аренду земельные участки. Гаман добавил, что в Коммунарке построят четыре торгово-офисных объекта с сопутствующей инфраструктурой суммарной площадью 405,4 тысячи «квадратов», а в Зеленограде — промышленный комплекс площадью 5300 квадратных метров.

Данные о лотах опубликованы на столичном Инвестиционном портале. Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, заявочные компании завершатся с 28 апреля по 9 июня, а торги пройдут с 6 мая по 18 июня. Чтобы принять участие в аукционах, предприниматели должны зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

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