Ефимов: Пять участков реорганизуют по программе КРТ в районе Соколиная Гора
В рамках проекта комплексного развития территорий реорганизуют пять неэффективно используемых участков в ВАО Москвы, проект решения размещен на официальном портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Соколиная Гора появится новое городское пространство для жизни и работы. Его создадут в рамках реорганизации пяти участков общей площадью 2,69 гектара, входящих в один проект КРТ. Здесь построят жилье для целей программы реновации и иных нужд города, а также необходимую инфраструктуру. Общая площадь объектов составит 59,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать около 290 рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Поблизости находятся улица Щербаковская, 8-я улица Соколиной Горы, станция метро «Семеновская» и станция Соколиная Гора МЦК.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на реорганизуемых территориях построят 41,6 тысячи «квадратов» жилья по программе реновации ветхого жилья и для иных целей, также здесь появятся медицинский и многофункциональный общественный центр суммарной площадью около 18 тысяч квадратных метров. Также строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в районе Соколиная Гора по программе реновации построят порядка 20,9 тысячи «квадратов» недвижимости. Это позволит более чем 700 москвичам получить новое жилье, а отделка в новых квартирах будет отвечать столичным стандартам реновации.
Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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