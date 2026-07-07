Ефимов: Пять спортивных объектов построили в ВАО с 2016 года за счет города
С 2016 года за счет средств городского бюджета в Восточном административном округе (ВАО) Москвы построили пять крупных спортивных объектов, среди которых три спортивных комплекса и два стадиона с футбольными полями. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Развитие инфраструктуры для здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений градостроительной политики столицы, поэтому город планомерно возводит спортивные объекты в разных административных округах. Более чем за 10 лет на востоке Москвы за счет средств городского бюджета построено пять современных объектов – это спорткомплексы и стадионы с футбольными полями», - рассказал он.
Так, общая площадь всех построек равна почти 28 тысячам квадратных метров. Теперь жители ВАО смогут сходить на тренировки рядом с домом.
Помимо прочего, по одному сооружению возвели в районах Восточное Измайлово, Новокосино и Гольяново. Также еще два объекта построили в районе Косино-Ухтомский.
Глава Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров отметил, что спорткомплексы с бассейнами теперь есть на 16-й Парковой, Алтайской и улице Николая Старостина. Общая площадь зданий составляет порядка 17 тысяч квадратных метров.
В Новокосино теперь появился стадион «Олимп» – это первая полноценная крытая футбольная арена в столице. Здесь обустроили игровое поле размером 90 на 55 метров с пятислойным искусственным покрытием. В свою очередь в районе Косино-Ухтомский жителям стал доступен стадион с профессиональным футбольным полем и вместительными трибунами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2012 по 2025 год в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 16 капитальных объектов спорта.
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