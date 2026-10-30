Ефимов: Пять объектов инфраструктуры построят на юге Москвы за счет города

Инфраструктура Южного административного округа Москвы пополнится пятью новыми объектами социального и административного назначения. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их строительство запланировано в рамках Адресной инвестиционной программы с 2027 по 2029 год.

Новые здания появятся в пяти районах ЮАО. Сейчас они либо проектируются, либо строятся.

«В ближайшие три года на юге Москвы построят три современных социальных объекта и два здания для работы правоохранительных органов. Они включены в Адресную инвестиционную программу с 2027 по 2029 год, общая площадь объектов составит почти 60 тысяч квадратных метров. Например, на проспекте Андропова в развивающемся жилом квартале появится школа для двух тысяч учеников, а на Дорожной и Деловой улицах возведут два административных здания для сотрудников полиции», — поделился информацией Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Еще одним ключевым проектом станет многофункциональный спортивный комплекс площадью без малого 12 тыс. кв. м. в районе Москворечье-Сабурово. Там оборудуют три бассейна, спортивный зал для волейбола, гандбола, мини-футбола и тенниса и тренажерный зал. Строительство данного объекта сопровождают специалисты «Контроля Москвы». Мосгосстройнадзор на текущий момент осуществил три выездные проверки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах развития столичного образования. За три года будет построено 150 объектов за счет всех источников финансирования.

