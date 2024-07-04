Ефимов: Пять новых станций метро достроят в ТиНАО в 2024 году
Работы на пяти новых станциях метрополитена на территории ТиНАО планируется завершить до конца текущего года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Новомосковском административном округе ведется строительство станций “Тютчевская”, “Корниловская”, “Бачуринская” и “Коммунарка” Троицкой линии метро. Еще одна – “Потапово” – возводится на Сокольнической ветке. Станция “Коммунарка” Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО. Это даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского административных округов выбирать альтернативные маршруты передвижения», – заявил вице-мэр.
Троицкая линия соединит станцию ЗИЛ Московского центрального кольца и город Троицк. Она улучшит транспортную доступность ТиНАО и районов, прилегающих к Ленинскому проспекту.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, сейчас строится участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Его длина — 26 километров, он включает в себя 11 станций. Кроме того, разрабатывается проектная документация по участку от «Коммунарки» до «Троицкой». Всего в ТиНАО будет построено десять станций Троицкой линии, пообещал Загрутдинов.
Вблизи Троицкой линий метро проживают по меньшей мере 1,5 млн человек, из них более 850 тысяч — в пешей доступности от станций.
Новый участок Троицкой линии существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Теплого Стана, районов Коньково и Обручевский, а также поселка Завода Мосрентген.
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