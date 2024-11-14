Ефимов: Пять детских садов появятся в жилых комплексах в Новой Москве

Пять новых детских садов появятся благодаря вложениям инвесторов в жилых комплексах в Новой Москве. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые объекты появятся в районах Коммунарка, Филимонковский, Внуково и Троицк. Все они строятся в составе жилых комплексов. При этом детский сад на 350 мест в районе Троицк уже полностью возведен. После завершения работ все пять объектов передадут в городскую систему образования. Достроить их планируется в 2025 году», — отметил вице-мэр.

Новые дошкольные учреждения построят в районе Новые Ватутинки и жилых комплексах «Городские Истории», «Город-парк Первый Московский», «Бунинские Луга» и «Скандинавия.

В новых детских садах будет комфортно маленьким москвичам с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения возводят по требованиям безбарьерной среды, безопасности, а также по московским стандартам оснащения и качества.

По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас на объедках выполняются каменная кладка внутренних стен, устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей, отделочные и фасадные работы, пусконаладка оборудования и благоустройство территорий.

Проектами в новых детсадах предусмотрены методические кабинеты, спальни, залы для занятий и просторные групповые ячейки, а также удобные выходы на улицу и игровые площадки и окна с увеличенным остеклением. Особое внимание при строительстве уделяется безопасности детей, преподавателей и воспитателей.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, сегодня в ТиНАО на средства инвесторов возводятся 28 образовательных объектов на 22 тысячи мест. Специалисты комитета контролируют весь строительный цикл, проводятся выездные проверки.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры стало одним из наиболее важных направлений в Москвы. Градоначальник отметил активные темпы ее строительства в ТиНАО.

