Ефимов: Путепровод построят на юге Москвы в рамках развития улично-дорожной сети
Новый путепровод появится на юге российской столицы. Его построят по основному ходу Каширского проезда над Южной рокадой в рамках развития улично-дорожной сети, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Готовность улично-дорожной сети Котляковского проезда, 2-го Котляковского переулка и 1-го Варшавского проезда превышает 15 процентов. Проектом предусматриваются реконструкция и строительство 6,2 километра дорог, в том числе возведение путепровода длиной более 68 метров по основному ходу Каширского проезда. В настоящее время ведутся мероприятия по устройству опор и строительству подпорных стен путепровода, выполняется переустройство коммуникаций, возведение проезжей части дороги. Завершить реализацию всего проекта планируется летом 2026 года», – рассказал заммэра.
Согласно проекту, будут также благоустроены и озеленены участки территорий общего пользования в районе работ. Там будут обустроены пешеходные зоны общей площадью почти шесть гектаров, уточнил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, новый путепровод позволит улучшить дорожную обстановку в мегаполисе, повысит комфорт автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.
Строительство ведется на территории, расположенной в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. С севера её ограничивают жилой квартал района Нагатино-Садовники и Коломенский проезд, с запада – Павелецкое направление МЖД, с юга – Тарный проезд. На востоке проходит южное направление Московского скоростного диаметра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на западе столицы появится мост-парус через Москву-реку.
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