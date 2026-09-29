Ефимов: Путепровод над Ярославским направлением МЖД в СВАО построили на 41%

Строители продолжают возведение путепровода между Малыгинским проездом и улицей Малыгина над Ярославским направлением Московской железной дороги (СВАО), а также прилегающей улично-дорожной сети. Сейчас объект готов на 41%, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«В Северо-Восточном административном округе на границе районов Лосиноостровский и Ярославский продолжается строительство путепровода протяженностью 500 метров. Работы идут с небольшим опережением графика. Сейчас продолжается устройство дорожной одежды и прокладка инженерных коммуникаций – теплосетей и сетей связи, а также строительство дождевой канализации. Специалисты выполняют устройство арматурных каркасов опор путепровода, а также ведут монтаж железобетонных балок пролетного строения. Всего запланировано строительство и реконструкция около шести километров дорог. Готовность всего объекта составляет 41 процент», – добавил Ефимов.



Ввод объекта в эксплуатацию поможет снизить нагрузку на северную часть МКАД и Енисейскую улицу, а также улучшить транспортную доступность четырех районов: Ярославского, Бабушкинского, Северного Медведкова и Лосиноостровского.



По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, на объекте трудятся порядка 500 человек, задействованы более 60 единиц техники. Ожидается, что строительно-монтажные работы будут закончены в 2028 году, добавил он.



Системная работа специалистов «Контроля Москвы» обеспечивает столичный стандарт качества строительства. Строительство объекта контролирует Мосгосстройнадзор с октября 2025 года. Специалисты ведомства выполнили уже три выездные проверки.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о возведении путепровода над Шмитовским проездом. Длина объекта превышает 50 метров.



Увеличение плотности улично-дорожной сети отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

