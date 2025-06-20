Ефимов: Промышленные объекты возведут в Москве в рамках 117 проектов КРТ
Более 13,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной инфраструктуры возведут в Москве в рамках реализации 117 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на площадке ПЭМФ сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На данный момент инвесторы и операторы программы КРТ реализуют уже 117 таких проектов. Они предусматривают строительство свыше 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 13,5 миллиона квадратных метров объектов производственного и общественно-делового назначения», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, бизнес-центры, промышленные площадки, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры дадут городу около 340 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
Ефимов подчеркнул, что вложения в проекты составят около 9,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект от их реализации – почти 705 миллиардов рублей.
При этом, больше всего новых вакансий по программе КРТ – около 140 тысяч – появится на севере и юге столицы.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новые жилые кварталы вырастут в Восточном Дегунине и Донском районе Москвы на месте участков бывших промзон.
«Общая площадь объектов превысит 444 тысячи квадратных метров. Этот проект даст городу 12,7 тысячи рабочих мест», – отметил Овчинский.
В настоящее время в столице по поручению мэра Сергея Собянина реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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