Ефимов: Проходка второго тоннеля между станциями новой линии метро готова на три четверти
Сооружение правого перегонного тоннеля от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро завершено на три четверти. Длина тоннеля составила больше 1 километра, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительство перегона между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро выполняют тоннелепроходческие щиты “Натали” и “Виктория”. Работавшая на левом перегонном тоннеле “Натали” завершила проходку 25 ноября, а прокладывающая правый тоннель перегона “Виктория” оставила позади большую часть маршрута – до финиша осталось пройти менее 250 метров», – отметил заммэра.
По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, тоннелепроходческие работы сейчас идут в том числе на двух других перегонах Рублево-Архангельской линии - между «Звенигородской» и «Шелепихой» и от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору».
Окончание проходки – знаменательное для строителей событие, пояснил гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков. По его словам, сооружение каждого тоннеля ведется почти с ювелирной точностью. Специалисты управляют 500-тонной машиной, а отклонение от трассы возможно лишь на 50 миллиметров.
Сооружение тоннелей находится на особом контроле Мосгосстройнадзора. В комитете отметили, что метро часто строится под уже существующей городской застройкой, вблизи действующих станций или тоннелей, поэтому инспекторы проводят мониторинг за состоянием зданий и сооружений в зоне проводимых работ.
Рублево-Архангельская линия метро пройдет на северо-западе столицы. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро.
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