Ефимов: Проходка тоннеля от «Липовой Рощи» до «Строгино» выполнена более чем на 40%
Щит-гигант «Мария», строящий двухпутный тоннель между станциями «Липовая Роща» и «Строгино» Рублево-Архангельской линии московского метрополитена, преодолел около 900 метров из 2,04 километра, проходка готова более чем на 40%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» диаметром 10 метров начал проходку двухпутного тоннеля между двумя станциями метро в конце июля 2025 года. ТПМК создает двухпутный тоннель на участке Рублево-Архангельской линии. Реализация этого проекта является частью совместной программы Москвы и Московской области по развитию транспортной системы.
«Впереди еще свыше 1,1 километра в сложных геологических условиях. "Липовая Роща" и "Строгино" находятся в активной стадии строительства, завершить все работы планируется в 2027 году», - добавил Ефимов.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что трассировка щита «Мария» насыщена поворотами разнообразных радиусов. По его словам, на объекте при выполнении проходческих работ было несколько техостановок, а при совершении одного из поворотов потребовалось привлечь специалистов, которые работают в условиях повышенного давления. В итоге ими было модернизировано посадочное место резцов на роторе, что позволило комплексу продолжить путь с высокой точностью.
Станция «Строгино» будет находиться на Строгинском бульваре, параллельно одноименной станции Арбатско-Покровской линии, с которой ее свяжет пересадка. Отмечается, что объект запроектирован с двумя подземными вестибюлями с выходами к жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о завершении строительства перегонных тоннелей от станции «Рублево-Архангельское» до «Липовой Рощи».
