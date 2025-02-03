Ефимов: Программа реновации начнёт окупаться в ближайшие 5 лет

Столичная программа реновации выйдет на самоокупаемость до 2031 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В интервью РИА Новости он отметил, что сегодня основная часть средств на реновацию устаревшего жилья в городе направляется из бюджета Москвы, что позволило обеспечить все расходы программы. В некоторых случаях до 100% всех построенных квартир в новых домах идут под переселение людей из ветхого жилья, чтобы запустить так называемую волну переселения.

«По ряду районов мы уже переходим на вторую волну, на третью, и там уже действительно будет доля квартир, которые можно реализовать с целью улучшения экономики программы» - пояснил чиновник.

Ефимов также отметил, что объём такой работы будет увеличиваться и, по расчётам специалистов, в 2030-2031 годах московская программа реновации должна будет выйти на полную самоокупаемость.