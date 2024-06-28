Ефимов: Проекты КРТ помогают реализовать программы реновации в Москве

На сегодняшний день в Москве готовы постановления городского правительства о реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в 34 районах столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас изданы постановления правительства Москвы о реализации 41 такого проекта в 34 районах города. Они предусматривают возведение жилья для целей программы реновации. В рамках работы над этими проектами город планирует возвести 3,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации, что позволит предоставить современные квартиры более чем 85 тысячам москвичей», – отметил Ефимов.

По его словам, программа КРТ реализуется в столице с 2020 года. Благодаря этой программе на неэффективно используемых площадях и на участках бывших промышленных зон возводят жилье и различные социальные объекты.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что больше всего жилых площадей по реновации в рамках программы КРТ возведут на востоке Москве. Так, в Восточном административном округе появятся современные жилые комплексы общей площадью порядка 800 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что момимо жилых домов по реновации в рамках КРТ на площади более 535 гектаров планируется построить социальные, общественно-деловые и промышленные объекты. Всего построят почти 12,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

